Uczniowie wracają do szkoły MEMY Koniec nauczania zdalnego i rozpoczęcie roku szkolnego okiem internautów TK

Powrót do szkoły deszczem się zaczyna, jednak są tego plusy, bo w czasie deszczu dzieci już się nudzić nie będą - mówią rodzice i internauci, którzy rozpoczęcie roku szkolnego stacjonarnie w szkołach oswajają memami. To koniec nauki zdalnej! Nowy rok szkolny 2021/2022 to nowe wyzwania i koniec wakacji, który zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli pewnie nie należy do najłatwiejszych. Rzeczywistość jednak jest, jaka jest. Witaj szkoło!