Ustroń. Jesienne wejście na Równicę zielonym szlakiem. Dla takich widoków naprawdę warto! Chodźcie z nami...

To ostatni dzwonek dla wszystkich, którzy chcą zaliczyć swoją ostatnią wyprawę górską w sezonie. Pogoda sama zaprasza na ostatnie spacery na szczyty gór. My skorzystaliśmy ostatnio z tej okazji i choć pogoda nie do końca dopisywała (w połowie wędrówki złapał nas deszcz) nie przeszkadzało nam to w wejściu na Równicę... Panująca wokół jesienna szata wynagradzała nam wysiłek włożony na wejście. Zajrzyjcie do galerii zdjęć, którą stworzyliśmy specjalnie dla Was i chodźcie z nami...