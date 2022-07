Ustroń: tragiczny wypadek w udziałem rozwerzysty. 29-latek zginął na miejscu

Młody rowerzysta zginął na miejscu

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek, 8 lipca, o godzinie 21.35 w Ustroniu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że rowerzysta i kierujący seatem poruszali się ustrońskim odcinkiem drogi wojewódzkiej DW941 (ul. Katowicka) w kierunku Skoczowa.

Do zderzenia seata z rowerzystą doszło w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Żwirową. Niestety, 29-letni rowerzysta zginął na miejscu zdarzenia. 32-letni kierowca osobówki był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Pojazdy zostały przewiezione na parking strzeżony, gdzie będą poddane szczegółowym oględzinom. Dokładny przebieg zdarzenia i okoliczności wypadku wyjaśniać będą policjanci z wydziału kryminalnego cieszyńskiej komendy.

Policja po raz kolejny apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Niezwykle ważne jest, aby zarówno kierowcy, jak i cykliści stosowali się do znaków drogowych i znali obowiązujące przepisy. W szczególności prosimy rowerzystów o rozsądek, wyobraźnię i odpowiedzialność podczas jazdy, a kierujących pojazdami o zwrócenie szczególnej uwagi na rowerzystów, ponieważ oni w zderzeniu z naszym samochodem nie mają najmniejszych szans.