W PHL ważne zwycięstwa mistrza Polski. Podsumowanie 30. i 31. kolejki Polskiej Hokej Ligi

W piątkowym hitowym spotkaniu GKS Tychy wygrał z JKH GKS Jastrzębie 7:3. Zwłaszcza w drugiej tercji gospodarze bez skrupułów wykorzystali błędy obrońców. W 28 minucie i 12 sekundzie Michael Cichy wpakował krążek do bramki, zaledwie 13 sekund później ze swojego trafienia cieszył się Bartłomiej Jeziorski. Dwa gole dla GKS Tychy w tym meczu zdobył Jean Dupuy, który pod koniec spotkania stoczył pojedynek na pięści z Jakubem Michałowskim. Jastrzębianin powalił jednak Kanadyjczyka na taflę.

Tyszanie z nowym bramkarzem

W niedzielę odbyły się kolejne górnicze derby. Przed tym starciem hokeiści z Katowic odpoczywali, bo ich spotkanie w Gdańsku ze Stoczniowcem zostało przełożone na 2 lutego ze względu na rozgrywane w hali „Olivii” mistrzostwa Europy w short tracku. To jednak tyszanie byli bardziej dynamiczni. O wyniku spotkania zdecydowała pierwsza tercja, w której bramki zdobyli Jakub Witecki i Patryk Kogut. W tyskiej drużynie udany debiut zaliczył Ondrej Raszka. Bramkarz reprezentacji Polski rozpoczął sezon w czeskim HC Frydek-Mistek, ale zdecydował się wrócić do PHL i podpisał kontrakt z tyszanami. W meczu z GieKSą puścił tylko jedną bramkę. Dzięki tym zwycięstwom mistrzowie Polski zmniejszyli przewagę JKH w tabeli do zaledwie jednego punktu. - Z tyłu głowy mamy to, że ta najważniejsza faza coraz bliżej. Szczyt formy jeszcze przed nami – przekonywał napastnik Jarosław Rzeszutko na oficjalnej stronie internetowej GKS Tychy. Z kolei katowiczanie spadli na 4. miejsce w tabeli kosztem drużyny z Torunia. Stalowe Pierniki po dobrych spotkaniach pokonały zespoły z Krakowa i Sanoka.

Tym razem górą jastrzębianie