W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym zamieszkały antylopy indyjskie. To cztery samice garny, które przyjechały do Chorzowa z Niemiec OPRAC.: Olga Krzyżyk

Śląski Ogród Zoologiczny ma nowych mieszkańców. To antylopy indyjskie - garny. To jedyni przedstawiciele tego gatunku w Polsce. W śląskim zoo zamieszkały cztery antylopy, który przyjechały do Chorzowa z ogrodu zoologicznego w Hamburgu w Niemczech. Nowych mieszkańców już można zobaczyć na wybiegu.