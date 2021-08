Weź udział w konkursie i wygraj bilet na Made in Poland Festival na Stadionie Śląskim! [Wyniki]

Najbliższy weekend to czas na świetną zabawę przy dźwiękach muzyki elektronicznej. Letnia scena Stadionu Śląskiego przerodzi się w jedną z największych dyskotek w Polsce! To niezwykłe wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą przeżyć niesamowitą przygodę podczas jednego z największych muzycznych festiwali w Polsce i w Europie!

Dlatego mamy dla Was 10 pojedynczych wejściówek na Made in Poland Festival! A ten rusza już 6 sierpnia!

KONKURS

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygranie wejściówki?

Wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte!

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Konkurs trwa tylko do 6 sierpnia do godz. 14.00.

Pojedyncze, dwudniowe bilety na Made in Poland Festival otrzyma 10 osób, które zdobędą największą ilość punktów.

Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. Pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna odpowiedź, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Wyniki zostaną opublikowane na łamach serwisu 6.08.2021 r. po godz. 15.00.

Laureatami konkursu zostali:

1. Adam Szuba

2 . Justyna Imiołek

3. Rafał Lysik

4. Dagmara Modrzejewska

5. Katarzyna Imiołek-Rzepus

6. Giovanny DanielQuiroga Perez

7. Marzena Imiołek

8. Sandra Machoń

9. Izabella Miodek

10. Rafał Sosna

Wyjątkowe miejsce, duża scena, wyśmienita muzyka i mega emocje

To będzie prawdziwe święto muzyki elektronicznej! Na letniej scenie Stadionu Śląskiego zaprezentują się jedni z najlepszych producentów i dj'ów w Polsce i w Europie! Wśród DJ'skiego składu zaprezentują się takie gwiazdy jak: Blinders, C-Bool, DJ Kuba & Neitan, Adam De Great, Foot Hills, Neevald, Daav One i wielu innych znakomitych Artystów!

Z każdym rokiem poszerzający swój zasięg oraz zwiększający ilość uczestników! Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, a teraz w 2021, po raz pierwszy festiwal będzie odbywał się przez dwa wakacyjne dni tj. 6-7 sierpnia. Letnia scena Stadionu nada rytm drugiej połowie wakacji! Musicie być koniecznie!

start godz. 19.00

6-7 sierpnia 2021 r.

Scena Letnia Stadionu Śląskiego

REGULAMIN KONKURSU