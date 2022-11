Weź udział w konkursie “Relacja z pociągu Kolei Śląskich” i zgarnij wyjątkowe nagrody!

Wspólnie z Kolejami Śląskimi organizujemy konkurs pn. “Relacja z pociągu Kolei Śląskich”, w którym chcemy zobaczyć, jak spędzacie czas w pociągach Kolei Śląskich. Na zwycięzców czekają niezapomniane nagrody.

Chcesz dołączyć do zabawy, a nie wiesz jak to zrobić? To proste! Wsiądź do pociągu Kolei Śląskich i nagraj filmik wideo (trwający od 15 do 30 sekund), w którym pokazujesz jak spędzasz czas jadąc pociągiem i wyślij nam do niego link. Ogranicza Cię tylko Twoja kreatywność! Im ciekawsza będzie Twoja relacja tym lepiej. Ulubiony widok, lektura ukochanej książki, relaksująca muzyka, wspólne spędzanie czasu z drugą połówką lub znajomymi. Liczba pomysłów jest nieskończona, a jedynym ograniczeniem jest wasza wyobraźnia. Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.

Wygraj weekend w SPA dla dwojga!

Jak wziąć udział w konkursie? Nagraj wideo podczas podróży pociągiem Kolei Śląskich w dowolnej kreacji, w dowolnym miejscu i wyślij nam do niego link. Im ciekawsza będzie relacja tym większe są Twoje szanse na wygraną. Na prace konkursowe czekamy do 29 listopada do godziny 12:00.

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Autor najlepszej relacji będzie mógł cieszyć się weekendem w SPA wraz z osobą towarzyszącą. Na zwycięzcę czekają również pamiątkowa statuetka oraz dyplom. Laureat drugiego miejsca będzie miał możliwość odprężenia się podczas licznych masaży oraz zabiegów w trakcie jednodniowego pobytu w SPA. Na zdobywcę trzeciego miejsca czeka głośnik JBL.

Wideo konkursowe przyjmujemy od 15 listopada od godziny 12:00 do 29 listopada do godziny 12:00. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Relacje mogą zostać wykonane w dowolny sposób. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność.

Pokażcie nam swoją “Relację z pociągu Kolei Śląskich” i udajcie się na wspaniały weekendowy wyjazd do SPA dla dwojga. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

Regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem:

REGULAMIN KONKURSU