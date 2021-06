Wiemy już, jak będzie wyglądał nowy budynek uniwersytetu w Częstochowie [WIZUALIZACJE]

Nowy gmach mieścił się będzie przy ulicy Chłopickiego w miejscu budynku, który niegdyś służył studentom kierunków muzycznych. Budynek zaprojektowano jako wieżę o podstawie kwadratu postawioną na nieco szerszym postumencie. Ciekawostką jest fakt, iż struktura budynku oparta została na centralnie zlokalizowanej klatce schodowej zbudowanej na zasadzie podwójnej helisy. Zaproponowane rozwiązanie komunikacji pionowej pozwala na zlokalizowanie w obiekcie zarówno wymaganej przepisami zamkniętej klatki schodowej jak i bardziej odpowiadającej randze budynku otwartej komunikacji. Wykorzystanie modelu podwójnej helisy pozwala na „zaplecenie” tych dwóch rodzajów schodów co skutkuje znaczną oszczędnością przestrzeni.

Zwycięzca otrzymał pierwszą nagrodę, która wynosi 30 tysięcy złotych oraz prawo do negocjowania warunków opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

Obiekt będzie w przyszłości służył także lekarzom

Wyniki konkursu podsumowała JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosz w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

To ważny etap w strategii rozwoju Uniwersytetu, a szczególnie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Z myślą o tych dyscyplinach powstanie nowy budynek, przy czym powiększenie infrastruktury będzie służyło całej Uczelni. Po uzyskaniu zgody na uruchomienie kierunku lekarskiego chcielibyśmy, by obiekt był wykorzystywany także dla kształcenia lekarzy – podkreśliła rektor UJD.

Po zakończeniu konkursu pracownicy Uniwersytetu przystąpią do negocjacji ze zwycięską firmą architektoniczną. Po ich zakończeniu i w myśl wszystkich założeń budowa mogłaby rozpocząć się w 2022 roku, a zakończyć w 2023 roku. Szacowany, wstępny koszt robót budowlanych to ok. 16 mln złotych. Nowy budynek ma powstać na terenie kampusu uniwersyteckiego, w miejscu gdzie obecnie znajduje się dawny obiekt wykorzystywany przez Instytut Muzyki (ul. Chłopickiego 3).