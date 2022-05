Wirujący Derwisze trafili do serc publiczności w NOSPR. Dziś finał Festiwalu Katowice Kultura Natura

Występ Noureddina Khourchida i Wirujących Derwiszy z Damaszku w Katowicach to wydarzenie trudne do prostego sklasyfikowania. Osoby, które w czwartek 19 maja, były w sali NOSPR wzięły udział w wielopłaszczyznowym seansie, który rozpoczął się muzyką, a konkretniej dźwiękami ud, czyli popularnego na Bliskim Wschodzie instrumentu strunowego. Po chwili swój hipnotyczny śpiew zaczął Noureddine Khourchidi, do którego następnie dołączyli pozostali soliści, już w akompaniamencie wszystkich instrumentów.

Pod koniec pierwszego utworu, muzykę dopełnił taniec. Derwisze z wielką pieczołowitością wykonywali każdy element rytuału. Można było odnieść wrażenie, że wszystko co robią, ma swoje miejsce i znaczenie, od pierwszego wstania z krzesła, po każdy kolejny krok, jaki stawiali na scenie. Każdy ruch rezonował z muzyką i razem tworzyły doskonale uzupełniającą się całość.

Niezwykle istotny jest duchowy wymiar seansu. Derwisze to z reguły członkowie muzułmańskich bractw religijnych o charakterze mistycznym, wywodzących się z sufickiego nurtu islamu. Ich taniec, to rodzaj duchowej praktyki, medytacji w ruchu i transu, a towarzysząca im ekstaza ma przybliżyć do kontaktu z Bogiem.