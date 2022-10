Wisła Kraków - Podbeskidzie 3:3. Doskonała reklama pierwszej ligi. Wymiana ciosów pod Wawelem

To była doskonała reklama Fortuna 1. Ligi. Bramki, czerwona kartka, zwroty akcji i ostatni gol w doliczonym czasie gry - mecz na stadionie przy Reymonta miał wszystko, czego oczekuje się od piłki nożnej. I jak to zwykle w takich przypadkach bywa, pozostawił obie drużyny z uczuciem niedosytu. Podbeskidzie, bo prowadziło do przerwy i całą drugą połowę grało z przewagą jednego zawodnika. Wisłę, bo dzięki determinacji po zmianie stron odwróciła losy spotkania i była o włos od odniesienia zwycięstwa.

Pierwsza połowa należała do gości, którzy mieli zaskakująco dużo miejsca na rozgrywanie swoich akcji na połowie Wisły. Akcjami Górali doskonale dyrygował Michał Janota, a Joan Roman błyskotliwymi zagraniami starał się zaskoczyć obrońców rywali. Obaj mieli kluczowy wkład w pierwszą bramkę - Janota rozpoczął akcję podaniem do Jeppe Simonsena, ten dośrodkował do Romana, a Hiszpan zewnętrzną częścią stopy wyłożył piłkę Kamilowi Bilińskiemu. Snajper Podbeskidzia w prostej sytuacji zachował zimną krew i zdobył swoją dziesiątą bramkę w tym sezonie.