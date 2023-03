Wnętrza w stylu boho stają się coraz bardziej popularne. Zachwycają swoją oryginalnością i są bardzo kreatywne. Zobacz obecne trendy!

Styl boho cieszy się coraz większym uznaniem

Jak można zauważyć, coraz więcej osób decyduje się na wystrój swoich domów bądź mieszkań, w których dominuje minimalizm, prostota oraz wiele roślin i wszelkiego rodzaju nawiązań do natury. Wpisuje się to oczywiście w nowoczesne trendy wnętrzarskie, w których przestronność oraz skromne formy są podstawą. Z uwagi na to, meble dobierane są wymiarowo, aby zajmowały jak najmniej miejsca i idealnie wkomponowywały się we wnętrza. Ponadto, poza potrzebnymi przedmiotami nie umieszczamy już w mieszkaniach zbędnych „ozdobników” czy dodatkowych dekoracji. W pomieszczeniach ma być jak najwięcej przestrzeni oraz harmonii.

W te nowoczesne trendy doskonale wpisuje się styl boho, który korzysta z prostoty, minimalizmu, a także czerpie inspiracje z natury. W takich wnętrzach można poczuć się niemal jak w ogrodzie albo na tarasie, a sprzyjają temu wiklinowe oraz drewniane meble, a także sporo roślin, rozmieszczonych na terenie domu lub mieszkania na rozmaite sposoby. Warto zauważyć, że miłośnicy stylu boho wybierają go nie tylko ze względów wizualnych, ale również praktycznych i podkreślają też jego oryginalność. Ich zdaniem boho wnosi do wnętrza spokój, harmonię, poczucie luzu oraz swobody, co sprzyja też odpoczynkowi, a także wprawia w dobry nastrój. Służy temu również kolorystyka, jaka obfituje w spokojne, jasne barwy z dodatkiem zieleni i ciemnych odcieni drewna.