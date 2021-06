Wodzisław Śl. Na ulicy Marklowickiej po opadach regularnie pojawia się rozlewisko. "Trudno przejść, przejechać rowerem"

Wodzisław Śl. Na ul. Marklowickiej są problemy po opadach deszczu

Nie muszą to być intensywne opady. Wystarczy, że trochę popada, a problem widać po chwili. Na ulicy Marklowickiej w Wodzisławiu Śl. regularnie powstaje rozlewisko. Do sytuacji dochodzi kawałek za skrzyżowaniem prowadzącym do Służb Komunalnych Miasta.

- Ten problem jest od lat i mam wrażenie, że nikt nic nie robi, aby go rozwiązać. To olbrzymie rozlewisko. Ciężko tędy przejść chodnikiem. Nawet jeśli przejdziemy przez dużą kałużę na chodniku, to narażamy się na chluśnięcie sporej ilości wody z przejeżdżających drogą samochodów. Rowerzyści po opadach też muszą omijać to miejsce - mówi jeden z zaniepokojonych wodzisławian, który zgłosił problem do naszej redakcji (podesłał też zdjęcia i filmy).

Dodaje, że choć nie jest to centrum Wodzisławia Śl., to problem z rozlewiskiem na DW 932 dotyka wiele osób. To m.in. osoby udające się na pobliskie ogródki działkowe, pracownicy okolicznych zakładów, czy też sami mieszkańcy. Zwraca uwagę na notoryczne przyjęcie i odprowadzenie wody przez studzienkę kanalizacji deszczowej.