Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu Zdroju z nowym łóżkiem porodowym za blisko 86 tys. złotych

Oddział ma również bardzo dobrą opinię wśród mam z Jastrzębia-Zdroju i okolic. Współpracuje z oddziałem neonatologii oraz intensywnej terapii dziecięcej. Cały pion opieki nad matką i dzieckiem reprezentuje najwyższy poziom.

Przyjście na świat dziecka to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych chwil dla rodziców.

- Poród to bardzo piękne ale i trudne doświadczenie, dlatego naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej opieki każdej rodzącej kobiecie. Położnictwo jako dziedzina medycyny bardzo dynamicznie się rozwija, dlatego my jako położne szkolimy się nieustannie. Prowadzimy też Szkołę Rodzenia, aby przygotować przyszłe mamy do ich nowej roli, a po porodzie zapewniamy wsparcie dla kobiet karmiących piersią udzielając porad w Poradni Laktacyjnej. Jesteśmy dla Was – podsumowała Joanna Kuźnik, położna oddziałowa.