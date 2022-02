Wojska Obrony Terytorialnej tworzą Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców

By usprawnić i wspomóc administrację państwową i samorządową w organizacji i funkcjonowaniu punktów recepcyjnych, informacyjnych, czasowej dyslokacji i innych rozwijanych na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy Wojska Ochrony Terytorialnej tworzy Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców. Każda z brygad wydzieli co najmniej jedną grupę, żołnierzy znających język ukraiński i rosyjski, posiadających kwalifikacje pierwszej pomocy, psychologów oraz osoby cechujące się tzw. miękkimi kompetencjami społecznymi.

Polacy coraz częściej zadają sobie pytanie jak mogą pomóc żołnierzom walczącym w obronie Ukrainy? Jednym z elementów umacniania ich morale i motywacji do walki jest zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom – rodzinom i bliskim walczących żołnierzy. Żołnierze WOT będą wspierać wojewodów i samorządy w organizacji i pracy całego systemu przyjęcia uchodźców i w zapewnieniu bezpieczeństwa tysiącom matek z dziećmi oraz seniorom ogarniętej wojną Ukrainy - informuje płk Marek Pietrzak Rzecznik Prasowy

Pełna gotowość

Wojska Obrony Terytorialnej przez sytuację na Ukrainie pracują w zmienionym – podwyższonym reżimie. Do najważniejszych w tej chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwa oraz wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy punktów przyjęcia uchodźców.

W WOT służy blisko 32 000 żołnierzy, wciąż trwa nabór nowych ochotników. Wszyscy chętni do wstąpienia do WOT wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl