Wójtowicz: 44,5 mln zł dla Mysłowic? Mieliśmy dobre pomysły. Wiceprezydent z PiS nie był w pakiecie. Gość DZ i Radia Piekary

Chęciński o liście 51 parlamentarzystów PO: Weźcie się do roboty, a pisanie listów zostawcie na święta albo wakacje. Gość DZ i Radia Piekary

Samorządowcy apelowali nie o głos przeciwko funduszowi, ale o to, by przesunąć głosowanie, żebyśmy znali ustawę wdrożeniową. Żebyśmy wiedzieli, jak te fundusze będą wydawane i dzielone. Pieniądze są ważne, ale tak samo ważne jest wydawanie ich z pewnymi zasadami. To my namawialiśmy premiera, by nie słuchał swoich kolegów, tylko dogadał się z Unią Europejską i przyjął europejskie pieniądze - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.