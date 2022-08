Wróżka Jasmina zajrzała w gwiazdy. Sierpień to niezwykły miesiąc, zobacz, co przyniosą ci gwiazdy w miesiącu spadających gwiazd. wróżka Jasmina

Sierpień jest ostatnim miesiącem wakacji, jeszcze panuje sezon ogórkowy, życie zwolniło i wciąż czekają nas upały. Ale chociaż tak wiele gwiazd spada właśnie w sierpniu, te najważniejsze zostają na niebie. Nie mają kanikuły i nie odpoczywają, co więc szykują nam w sierpniu, gdy zdarzy się Zbożowa Pełnia? Czy zbierzemy dobre plony z tego, co dotąd udało nam się zasiać? Jakie drzewo pomoże nam przezwyciężyć kryzysy? To dobry czas, że pójść do lasu, żeby je przytulić, jak radzą eksperci od sylwoterapii. Jasmina ostrzega Barany, że nie uwolnią się szybko od tego, z czym lub z kim związały się w sierpniu. Byku, tumiwisizm się nie opłaci, nawet gdy jesteś na urlopie. Bliźniaku, nie wytykaj innym błędów, po co te nerwy, skoro sprawy same się ułożą. Raku, nie obiecuj gruszek na wierzbie. Lwie, masz zaległości do odrobienia. Panno, ty najlepiej będziesz wiedziała, ile zostanie ci w skarpecie. Wago, więcej się martwisz i gadasz niż działasz. Skorpionie, na razie tajne plany nie wypalą. Strzelcu, pamiętaj, że co miałeś wydać to już wydałeś. Koziorożcu, ale ciężko poprawić ci humor. Wodniku, będą zgrzyty. Rybo, ogarnie cię skąpstwo i lenistwo.