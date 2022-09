Wydarzenia weekendowe w Śląskiem 17 i 18 września 2022. Zobacz, co się będzie działo. Może znajdziecie coś dla siebie

Nowy sezon artystyczny rozkręca się po wakacyjnej przerwie

W ten weekend można znaleźć przede wszystkim ciekawe oferty teatralne

W ten weekend, wśród wydarzeń nie zabraknie przede wszystkim spektakli, bowiem znów najwięcej propozycji mają śląskie teatry. Wystawione tam zostaną zarówno komedie, jak i poważne dramaty, odkrywające życiowe prawdy, a także skłaniające do głębokiej refleksji. W najbliższych dniach oferują one bardzo szeroką gamę wspaniałych spektakli oraz widowisk. Wydarzenia weekendowe to oczywiście także koncerty, a miłośnicy tego typu imprez mają wiele możliwości wyboru, jeśli chodzi o rodzaj muzyki czy dobór artystów. Nie zabraknie też atrakcyjnych występów, podczas których wykonawcy rozśmieszą swoją publiczność do łez. Będą to głównie artyści stand-upowi, ale nie tylko.