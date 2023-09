Wyłączenia prądu w Śląskiem obejmą tysiące mieszkańców. Informacje o wyłączeniach energii. Sprawdź wykaz miast, ulic i godzin

POWIAT MIKOŁOWSKI19.09.2023 08:00 - 15:00 Wyry: Główna 58.21.09.2023 08:00 - 13:00 Orzesze: Lipowiec, Pszczyńska od ul. Tyskiej do Drukarskiej , Tartak, Tyska, Masztowa, Stara od nr 6 do Majakowskiego, 7-17, 14-20, Drukarska, Majakowskiego od 38 do 42, 55 , od 9-29, 18-34.22.09.2023 07:00 - 15:00 Gostyń: Rybnicka od nr 142 do nr 202 oraz 223 do nr 275; ul. Mamzera 1.

PIXABAY