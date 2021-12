Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 1.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Zapłocie Małe nr 156f,

1.12 od godz. 8:00 do 15:00

Międzyrzecze Dolne ul. Bielska od stacji transf. do nr 295,

1.12 od godz. 8:00 do 15:30

Bielsko-Biała ulica Łowiecka nr 120D, 120E,

2.12 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Białą ulica Barkowska od nr 202 i nr 205 do nr 265 i nr 272, wyłączenie nie obejmuje zakładu Wazmet,

2.12 od godz. 8:30 do 13:30

Bielsko Biała ulica Goleszowska nr 16,,

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Mazańcowickiej do nr 14 i nr 17, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

7.12 od godz. 8:30 do 9:30

Bielsko-Biala ul. Młynówka od nr 16 do nr 22 oraz numery 19 i 21, Inżynierska,

7.12 od godz. 8:30 do 14:00