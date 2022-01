Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 22.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (22.01 17:07) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

ul. Bohaterów Katynia, ul. Rakowska, Szkoła, ul. Rakowska garaże, ul. Bienia, ul. Jesienna Szkoła nr 49, ul. Bienia, ul. Palmowa, Ogródki działkowe Błeszno Wzgórze

22.01 od godz. 15:23 do 17:30

powiat będziński

Wojkowice, Jana III Sobieskiego, Kosynierów, Nowa, Połaniecka, Pułaskiego, Bank PKO, Poczta

22.01 od godz. 15:57 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Srebrna, Ciasna, Pocztowa nr 22, 24, 28a, 11a, 16 do nr 35,

26.01 od godz. 8:30 do 11:30

Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 8:00 do 9:00

Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 17:00 do 18:00