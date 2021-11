Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 23.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (23.11 20:10) nie ma prądu w śląskim?

powiat wodzisławski

Rydułtowy: Benedykta, 1 do 18

Klasztorna 1, Marcina Strzody, 21, Marcina Kasprzaka, 1 do 11, Romualda Traugutta, 121, 167 do 205, 270, 274 278, Walerego Wróblewskiego, 11 do 58, 178B, Plebiscytowa, 1 do 9, gen. Władysława Sikorskiego, 1, Radlin: Cmentarna, 1.

od 23.11 godz. 8:00 do 24.11 godz. 16:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Św. Pawła nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 24, 22, 20, 25, 23, 21, 19,

25.11 od godz. 7:00 do 8:00

Bielsko-Biała ul. Sucha,

25.11 od godz. 7:30 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Srebrna, Ciasna, Pocztowa, Jasna,

25.11 od godz. 7:30 do 15:00