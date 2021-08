Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 4.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (4.08 9:06) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Kaszubska od stacji transformatorowej do ul. 13 Zakrętów, 13 Zakrętów od ul. Pod Dębem do ul. Grenady wraz z Domem Opieki nr 105, Grenady od ul. 13 Zakrętów do nr 45,

4.08 od godz. 8:30 do 9:30

Bielsko Biała ulica 13 Zakrętów od ul. Grenady do ul. Pod Kasztanem wraz z numerem 164, Pod Kasztanem od ul. 13 Zakrętów do numeru 83 i 83A ,

4.08 od godz. 8:30 do 14:00

Częstochowa

ul. Łubinowa nr 26/28

4.08 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice

Gliwice: Józefa Elsnera, od 21 do 49 i od 26 do 74, Karola Szymanowskiego.

4.08 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Miła, 5,5ABC, 7A, 9, 9ABCD, 11, 13, , ul. Gościnna 5,5 ABCDE, STACJA ŁADOWANIA POJAZDU UL. PRZYJAZNA, UL. KWIATOWA 9, 22, 23, 24, 25, 26.

4.08 od godz. 7:00 do 11:00