Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 6.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Goleszowska nr 16,,

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Kaniów ulica Młyńska, Ludowa,

Bestwina ulica Wielodroga,

7.12 od godz. 8:00 do 11:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Mazańcowickiej do nr 14 i nr 17, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

7.12 od godz. 8:30 do 9:30

Bielsko-Biala ul. Młynówka od nr 16 do nr 22 oraz numery 19 i 21, Inżynierska,

7.12 od godz. 8:30 do 14:00

7.12 od godz. 12:30 do 14:00

Bielsko-Biała ulica Zalotników nr 22,

8.12 od godz. 8:00 do 15:00