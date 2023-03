Wypadek w Porębie. Cztery osoby poszkodowane, lądował śmigłowiec LPR! Droga jest już przejezdna

We wtorek, 14 marca przy ulicy Siewierskiej w Porębie doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia, cztery osoby zostały przewiezione do szpitala, z czego do jednej z nich zostało wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do jednej z osób poszkodowanych strażacy musieli wykonać dostęp przy użyciu narzędzi hydraulicznych

- W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy marki Fiat - w którym podróżowała jedna osoba i Renault, w której podróżowało 4 osoby. Z nieznanych przyczyn kierujący Fiatem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Kierowca fiata oraz kierowca i dwóch pasażerów reno trafili do szpitala - poinformowała oficer prasowa mł. asp. Marta Wnuk

W działaniach wzięły udział 4 zastępy straży pożarnej w tym Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zawierciu. Podczas zdarzenia występowały duże utrudnienia w ruchu, jednak droga jest już całkowicie przejezdna.