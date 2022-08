Wyprawka szkolna 2022: wrzesień nadchodzi wielkimi krokami. Co się przyda i ile za wszystko zapłacisz? Sprawdź!

Nie ma się co oszukiwać... Plecak, zeszyty, przybory szkolne. Rodziców przed początkiem września czeka spory wydatek na skompletowanie wyprawki szkolnej. Szalejąca inflacja nie pozostawia złudzeń, że i za produkty do szkoły będzie trzeba zapłacić więcej niż w ubiegłych latach. W najgorszej sytuacji wydają się być rodzice pierwszoklasistów, którzy muszą wszystko kupować od zera. Co musi znaleźć się na liście rzeczy do kupienia i ile za to zapłacisz? Sprawdź naszą galerię!