Z okazji Dnia Kobiet. Felieton Sebastiana Reńcy

Facet, który podnosi rękę na kobietę, dziecko, słabszego mężczyznę czy zwierzę jest… wiadomo kim. Jeżeli kogoś zgorszyłem tym określeniem, to odsyłam do „Wielkiego słownika języka polskiego”, który tłumaczy kim jest taki osobnik, to „człowiek, do którego mówiący czuje niechęć i złość z powodu jego niegodziwego zachowania lub postępowania”.

Takim samym określeniem można również nazwać frustrata, który przywiązuje psa do samochodu i ciągnie go przez ileś kilometrów (nie jest ważne czy to ksiądz, poseł czy murarz); który przywiązuje psa do drzewa i odjeżdża; który wyrzuca czworonoga na autostradzie i znika. Robi to, ponieważ chce wyjechać na wczasy i nie ma z kim zostawić psa. Powody są różne, ale nigdy nie tłumaczą znęcania się nad zwierzęciem.

Nic nie powinno usprawiedliwiać sadysty. Jeżeli wódką i biciem wyładowuje swoją agresję na słabszych, zasługuje na ostracyzm i więzienie.