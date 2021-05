Z wieży widokowej w Zabełkowie zobaczysz meandry Odry i góry! Jest też gdzie pospacerować i jeździć na rowerze

Wieża w Zabełkowie kusi widokami

Wiosna powoli, ale zadomawia się w naszym regionie. To idealny moment na krótki wypad za miasto. Wśród wielu dostępnych propozycji warto wybrać się pod granicę z Czechami (można to zrobić przy okazji). Dokładnie do Zabełkowa. To miejscowość w powiecie raciborskim, tuż przed Chałupkami graniczącymi z naszymi południowymi sąsiadami. Dojazd? Nie stanowi problemu. Parking wieży znajduje się przy drodze krajowej nr 78 (ul. Młyńska, kierunek rzeka Odra). Dzięki węzłowi autostrady A1 w Gorzyczkach szybko można dotrzeć nawet z odleglejszych miejscowości.

Wspomniany kameralny parking znajduje się tuż przy DK 78 (o atrakcji informuje znak przygranicznych meandrach Odry). Dalej idziemy pieszo, bądź jedziemy rowerem. Betonowa ścieżka pomiędzy polami uprawnymi i co jakiś czas wyrastającymi drzewa przez około 900 metrów prowadzi do wieży widokowej. Cisza, spokój. W zależności od tempa spaceru to 10-15 minut. Rowerem znacznie krócej.