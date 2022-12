Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy „Idą Święta” już za kilka dni. Święty Mikołaj i renifer Rudolf odwiedzą miasto

Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy „Idą Święta” odbędzie się tradycyjnie na placu Wolności. Potrwa do 22 grudnia. Na mieszkańców czekają świąteczne koncerty, warsztaty artystyczne, konkursy i animacje dla dzieci, a także występy i pokazy taneczne oraz bożonarodzeniowe smakołyki.

- To z pewnością jedno z najbardziej ciepłych i klimatycznych wydarzeń w naszym mieście, impreza z bogatą, wieloletnią tradycją, skierowana do szerokiej publiczności. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. Nie inaczej będzie i w tym roku, ponieważ organizatorzy zadbali by wśród jarmarkowych atrakcji każdy znalazł coś dla siebie – zachęca Urząd Miasta Zabrze.