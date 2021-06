Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna 0:1 ZDJĘCIA, WYNIK. Sosnowiczanie nie wykorzystali karnego

Piłkarze Zagłębia w ostatnim w tym sezonie meczu na Stadionie Ludowym przegrali z Górnikiem Łęczna walczącym o zakwalifikowanie się do baraży o prawo gry w PKO Ekstraklasie. Dla piłkarzy z Lubelszczyzny była to pierwsza wygrana w Fortuna 1. Lidze od 1 kwietnia.

Sosnowiczanie przebudzili się dopiero po pół godzinie gry, a spory udział mieli w tym kibice, którzy głośno dopingowali zespół gospodarzy. Po centrze z rogu z najbliższej odległości główkował Lukas Duriska, ale Słowak trafił w słupek.

Za moment Zagłębie miało jeszcze lepszą okazję do wyrównania, bo sędzia podyktował rzut karny za faul Bartłomieja Kukułowicza na Patriku Misaku. Do ustawionej na 11 m podszedł Szymon Sobczak, ale Maciej Gostomski, który przed kilkunastu laty przez jeden sezon stał w bramce sosnowiczan w II lidze, obronił to uderzenie.

Później z dystansu próbował jeszcze strzelać Filip Karbowy, ale i z tym potężnym uderzeniem z rzutu wolnego poradził sobie Gostomski. Górnik już w doliczonym czasie gry mógł podwyższyć wynik, lecz po strzale z dystansu Śpiączki piłka trafiła w poprzeczkę.