Zagłębie Sosnowiec na nowego bramkarza. Sosnowiczanie wrócili do zajęć po urlopowej przerwie. Rewolucja na Stadionie Ludowym

Zaczęli od testów motorycznych

Poniedziałek był pierwszym dniem zajęć po dwutygodniowych urlopach. Zawodnicy w mniejszych grupach zostali poddani testom motorycznym. Pierwszy sparing Zagłębie rozegra w sobotę 3 lipca w Kielcach z Koroną.

Pięciu nowych z kontraktami

Do tej pory Zagłębie podpisało kontrakty z pięcioma nowymi zawodnikami. Są to: Chorwat Vedran Dalić (NK BSK Bijelo Brdo), Patryk Bryła (Chrobry Głogów), Damian Pawłowski (ostatnio był wypożyczony z Wisły Kraków do Stali Mielec) i Wojciech Szumilas (Wisła Płock, wcześniej GKS Tychy) oraz 20-letnim bramkarz Kamil Bielikow, który w poniedziałek na sezon został wypożyczony z Zagłębia Lubin.