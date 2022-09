Zagłębie za pół ceny w Sosnowcu. Ulubiona akcja mieszkańców miasta powraca! W tych miejscach w weekend zapłacimy o połowę mniej

Po raz jedenasty mieszkańcy miasta mają okazję wziąć udział w akcji „Zagłębie za pół ceny”. Pierwsza edycja, która miejsce miała w 2012 roku przyciągnęła do lokali gastronomicznych prawdziwe tłumy. Wtedy odbywała się jedynie w Sosnowcu. Od 2015 roku akcja zyskała charakter regionalny, kiedy to do inicjatywy przyłączyły się inne zagłębiowskie miasta: Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin, Sławków, Siewierz i Wojkowice. Udział w niej brać zaczęły również firmy usługowe: już nie tylko jedliśmy, ale też ćwiczyliśmy, strzygliśmy się i odwiedzaliśmy lokale kultury za pół ceny.

W tym roku w Sosnowcu w akcji bierze udział ponad czterdzieści firm z całego Sosnowca. Poza restauracjami i barami w akcji udział biorą salony fryzjerskie i kosmetyczne, kluby fitness, ośrodki sportowo-rekreacyjne i instytucje kultury. Które miejsca zaoferują 50% zniżki w najbliższy weekend? Tego dowiecie się z naszej galerii!