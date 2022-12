Zatrucie czadem w Chorzowie. Pięć osób trafiło do szpitala. Wśród nich były dzieci

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 6 grudnia w jednej z chorzowskich czteropiętrowych kamienic. W budynku przy ul. Adama Mickiewicza w Chorzowie pięcioosobowa rodzina zatruła się czadem.

Wśród poszkodowanych były dzieci

Według ustaleń, wśród poszkodowanych znajdowały się dzieci w wieku 7 oraz 16 lat. Na szczęście nie doszło do tragedii ponieważ w porę uaktywnił się czujnik alarmowy. Wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Aktualnie znajdują się pod obserwacją.

Kolejne zatrucia w Polsce

Okres grzewczy, jak co roku związany jest z uwalnianiem się śmiertelnej, bezwonnej, niewidocznej substancji, czyli czadu. Bardzo łatwo dostaje się on do krwiobiegu oraz powoduje nieodwracalne szkody. Kontakt z nim powoduje utratę przytomności oraz śmierć.

Od jesieni tego roku już dwie osoby w regionie straciły życie w ten sposób.