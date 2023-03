"Zawodowiec Roku 2022" - ponad 100 nauczycieli wyróżnionych w konkursie, wielu ze Śląska. Gratulujemy!

I edycja programu „Zawodowiec Roku” zgromadziła najlepszych nauczycieli z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski. Konkurs „Zawodowiec Roku 2022” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowana w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.

Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanych w 52 dziedzinach.

Podkreślała, że dzięki wybitnym nauczycielom kształcenie zawodowe może się rozwijać i być coraz nowocześniejsze.

– Za to wszystko, co zrobiliście do tej pory, za to, że kształcenie zawodowe się rozwija, bardzo serdecznie Wam dziękuję – zaznaczyła.