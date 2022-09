Zbliża się 12. edycja Nocy Teatrów GZM. 13 teatrów w 7 miastach zaprezentuje aż 22 spektakle. Co w programie?

Noc Teatrów GZM to święto teatru. Każda instytucja oferuje wówczas nie tylko spektakle, ale także i wiele innych atrakcji, a wśród nich m.in. rozmaite warsztaty artystyczne, czy zwiedzanie niedostępnych zazwyczaj teatralnych zakamarków. Tak będzie i w tym roku. Uczestnicy imprezy mogą liczyć też na bezpłatną komunikację miejską.

– Od lat dbamy także o to, by widzowie Nocy Teatrów GZM – która odbywa się w kilkunastu teatrach, w różnych miastach Metropolii – mogli dojechać do nich bezpłatnie, korzystając ze środków transportu publicznego. Dzięki temu, także w sposób dosłowny, przybliżamy sztukę mieszkańcom – dodaje przewodniczący Zarządu GZM.