ZCO w Dąbrowie Górniczej znów bez kontraktu na PET? Jest odwołanie szpitala i apel do posłów z województwa śląskiego

Kiedy w listopadzie wydawało się, że szpital nie może zostać pominięty w konkursie o kontrakt na PET – jego oferta niespodziewanie została odrzucona przez NFZ, a wygrała go placówka prywatna. Decyzja - co podkreślają lekarze i personel szpitala - budzi ogromne wątpliwości, bo dąbrowska placówka ich zdaniem spełnia wymogi stawiane przez ministerstwo zdrowia. Dlatego ZCO odwołało się od decyzji NFZ i czeka na dalsze rozstrzygnięcia. A tymczasem komercyjny podmiot z Katowic, który był konkurentem ZCO w walce o kontrakt, nie czekając na finalne rozstrzygnięcie odwołania - jak informuje dąbrowski szpital – komunikuje już otrzymanie kontraktu.



ZCO świadczy opiekę medyczną dla 800 tysięcy mieszkańców Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna oraz powiatów będzińskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, olkuskiego, a także innych części województwa śląskiego, z których do szpitala zgłaszają się pacjenci z nadzieją na pomoc w leczeniu chorób nowotworowych. To publiczny szpital, nie ośrodek komercyjny nastawiony na zysk, a wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczane są tu na utrzymanie działalności placówki i jej rozwój.