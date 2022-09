"Ziarno prawdy". Komiks oparty na opowiadaniu Andrzeja Sapkowskiego to gratka dla fanów tego pisarza RECENZJA

O twórczości Andrzeja Sapkowskiego napisano już wszystko. Ciągle pojawiają się jednak nowe pomysły na wykorzystanie postaci Wiedźmina we współczesnej popkulturze. Książki, filmy, gry i komiksy. Geralt wygląda do nas niemal z każdego miejsca. Czy to dobrze?

Trudno dziwić się wydawcom i producentom, że chcą wykorzystać potencjał uniwersum stworzonego przez znakomitego polskiego pisarza. Najnowszym pomysłem są komiksowe adaptacje opowiadań Andrzeja Sapkowskiego.

Pierwszy z zeszytów "Ziarno prawdy" ukazał się nakładem wydawnictwa Egmont 10 sierpnia 2022 roku. Jako pierwsze na warsztat trafiło jedno z najlepszych opowiadań o Wiedźminie (moje ulubione). Wszyscy fani Sapkowskiego doskonale znają fabułę tej opowieści. Geralt w poszukiwaniu zlecenia trafia do tajemniczego starego dworu położonego w odludnej okolicy. Wita go tam bardzo nietypowy gospodarz – Nivellen. Mimo początkowej niechęci postanawia on ugościć wiedźmina i opowiedzieć mu o swojej rodzinie, przeszłości i o… klątwie, którą na niego rzucono. Za swoje niecne występki Nivellen został zamieniony w bestię. Żeby je odkupić i odzyskać dawną postać, próbuje – jak to w bajkach – zdobyć serce pięknej dziewczyny.