Zmarł Czesław Banot, cieszyński radny, utytułowany sportowiec i aktywny działacz na rzecz osób niepełnosprawnych. Przegrał walkę z COVID-19

Lekarze mówili, że z wózka już nie wstanie. Zawziął się jednak. Zaczął ćwiczyć, pływać i powoli stawał na nogi. - To woda, hydroterapia pod okiem lekarzy, mnie uratowała - przekonywał.

Do pełnej sprawności już nigdy nie wrócił, ale chodził i to było najważniejsze. Z czasem został ratownikiem WOPR, potem pływakiem. Był wielokrotnym złotym medalistą mistrzostw Polski niepełnosprawnych. To on zaszczepił sport w Januszu Rokickim, obecnym trzykrotnym wicemistrzu paraolimpijskim w pchnięciu kulą (zaczynał od pływania).

Czesław Banot zasłynął także tym, że systemem gospodarczym wybudował basen o wymiarach 15 na 5 metrów i głębokości 1 metra.

„Sam też ciągle uprawia sport. Pływa codziennie robiąc kilometr. - No i staram się jak najwięcej chodzić. Gdy odwiedzam starostwo, to zawsze idę po schodach. Winda jest dla urzędników - śmieje się Czesław Banot" - pisaliśmy na łamach DZ w 2006 roku.