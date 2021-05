Zmarł Lech Motyka, wieloletni dyrektor Planetarium Śląskiego, radny Chorzowa. Miał 63 lata

Zmarł Lech Motyka - wieloletni dyrektor i pracownik Planetarium Śląskiego, radny Chorzowa. Pasjonat nauki, który w fascynujący sposób tłumaczył tajniki pogody i nauk o klimacie, których był ekspertem. Człowiek znany z ogromnej elegancji, niezwykłych manier, dobrego serca i życzliwości, zaangażowany w sprawy miasta i mieszkańców.

Lech Motyka przegrał walkę z koronawirusem, chociaż walczył z nim długo i dzielnie. Ludziom nauki, samorządowi, mieszkańcom, wszystkim będzie brakować Pana Lecha - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Chorzowie.

Dziś odszedł od nas Lech Motyka - wieloletni Dyrektor Planetarium Śląskiego i chorzowski radny. Drogi Leszku, dziękujemy Ci za to jak dzieliłeś się z nami swoją pasją do meteorologii. Dziękujemy za wspólne rozmowy i to jakim byłeś Szefem - czytamy na profilu Planetarium Śląskiego na Facebooku.