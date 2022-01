Zmiany kadrowe w Prawie i Sprawiedliwości. Kamil Jaszczak został nowym sekretarzem partii na Śląsku

Zmiany w strukturze partii rządzącej to kolejny etap zapowiadanej transformacji wewnętrznej, która rozpoczęła się na kongresie statutowo-wyborczym w lipcu 2021 roku, kiedy to powołano do życia Biuro Krajowe PiS. To właśnie ta jednostka, zatrudniła teraz 16 sekretarzy wojewódzkich.

Według informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Sekretarza Generalnego PiS, Krzysztofa Sobolewskiego, powołani sekretarze mają być "przedłużeniem ramienia Nowogrodzkiej" i zajmą się nadzorem poszczególnych struktur i koordynacją działań zleconych przez centralę partii. Sekretarzem Wojewódzkim PiS na Śląsku został Kamil Jaszczak.