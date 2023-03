Znokautowana przez szlaban w Częstochowie. Szlaban dosłownie „wybił” jej to z głowy, gdy opadał. FILM

Szlaban w Częstochowie uderzył kobietę

Gdy się człowiek spieszy...

Na filmie widać także, jak mężczyzna pomaga wstać kobiecie po upadku. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym przy skrzyżowaniu Kiedrzyńskiej i Dwornickiego w Częstochowie. Niestety, co jakiś czas ktoś próbuje ominąć rogatki lub przejechać przez nie w ostatnim momencie. To wszystko pomimo tego, że w sieci pojawiają się nagrania, gdzie widzimy, jak ktoś ledwo uchodzi z życiem z podobnej sytuacji lub nawet ginie w wyniku zderzenia z pociągiem. Film przesłaliśmy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Został on przekazany mundurowym z Wydziały Ruchu Drogowego. Poprosiliśmy także o komentarz dotyczący zachowania pieszej.