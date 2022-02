Zofia Hernas z Tarnowskich Gór otrzymała wyróżnienie w konkursie Best Polish Designer Under 30.

Plebiscyt Dobry Design organizowany jest od 2011 roku i na stałe wpisał się w kalendarza wszystkich osób powiązanych z budownictwem, architekturą i wnętrzami. Wyłaniane w nim są najciekawsze produkty wnętrzarskie oraz rozwiązania odmieniające przestrzenie domów i mieszkań. Dobry Design to podsumowanie wydarzeń z całego roku na rynku projektowania.

Do konkursu w tej edycji zgłoszono kilkaset produktów, dlatego wyróżnienie Zofii Hernas jest niesamowitym sukcesem. Nagrody wręczono w 12 kategoriach. Jedną z nich jest Best Polish Designer Under 30. Zofia Hernas została nagrodzona za projekt dziecięcego holtera EKG- Malu.