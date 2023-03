Żużlowcy ROW-u Rybnik po pierwszym sparingu. Minimalnie pokonali drugoligowy zespół z Rzeszowa. Imponował Brady Kurtz

Miała być sparingowa potyczka z Kolejarzem Opole, ale ostatecznie do Rybnika w sobotnie popołudnie przyjechała drużyna z II ligi - Texom Stal Rzeszów. I to właśnie rzeszowianie zostali pierwszymi sparingpartnerami rybnickiego ROW w ramach tegorocznych przygotowań do ligowych zmagań w I lidze. Starcie z Rzeszowem rybnicka drużyna minimalnie wygrała, ale jak to zawsze w sparingu, to nie wynik był kwestią najważniejszą. - Zależy nam na jak najlepszym spasowaniu się z torem - mówili zawodnicy. Ostatecznie sparing zakończył się wynikiem 47:43 dla miejscowych.

Okazję do przetarcia a tle innej drużyny i sprawdzenia się na rybnickim owalu, mieli zawodnicy, którzy w czasie zimowej przerwy dołączyli do ekipy prowadzonej przez trenera Antoniego Skupienia - Patrick Hansen i Brady Kurtz. Pierwszy z nich w trzech startach wywalczył 8 punktów, drugi zdobył 10 oczek. Tyle samo punktów dowiózł do mety aktualny Mistrz Argentyny z Polski, czyli Patryk Wojdyło.