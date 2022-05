10 wyjątkowych miejsc w Beskidach, które warto zwiedzić i znać. Zobaczcie ZDJĘCIA

Wodospad na Wisełce (Wisła) W Wiśle Czarne, jeszcze przed Jeziorem Czerniańskim, znajduje się najwyższy wodospad w Beskidzie Śląskim, ma 8 metrów wysokości. Tuż nad nim rozlewa się staw, który też jest bardzo urokliwy. To spokojne i piękne miejsce. Zwykle nie gromadzą się tutaj tłumy, więc jest w sam raz na spokojny spacer. Wodospad w Wiśle oraz otaczający go teren znajdują się w obszarze Rezerwatu Przyrody Wisła.

Leśny Park Niespodzianek (Ustroń) Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu to bardzo atrakcyjne miejsce. Znajduje się w Zawodziu, czyli w uzdrowiskowej dzielnicy Ustronia, przy ulicy Zdrojowej, na stoku Równicy w Beskidzie Śląskim. To nietypowy ogród zoologiczny. Przebywa tu mnóstwo zwierząt, które można dotknąć i nakarmić. Na obszarze parku spotkamy: jelenie, sarny, daniele, muflony czy alpaki. To zdecydowanie świetna atrakcja dla najmłodszych, by z bliska mogli poznać zwierzęta występujące w polskich lasach.

Platforma widokowa pod szczytem Babiej Góry (Beskid Żywiecki) To jedna z nowych atrakcji Beskidu Żywieckiego. Efektowna platforma widokowa pod szczytem Babiej Góry na wysokości 1616 m n.p.m. stanęła kilka miesięcy temu. Mamy stąd jeden z najpiękniejszych widoków w Beskidach. To miejsce ma również walor historyczny. Bowiem platforma powstała przy ruinach dawnego schroniska, które spłonęło w 1949 roku. Trzy dekady później rozebrano jego mury, po których zostały resztki fundamentów. Jak dotrzeć do platformy widokowej pod Diablakiem? Można to zrobić szlakiem zielonym z Lipnicy Wielkiej, Stańcowej. Także schodząc ze szczytu Babiej Góry szlakiem zielonym.

Wieża widokowa na Baraniej Górze (Wisła) To kolejny doskonały punkt widokowy. Znajduje się na Baraniej Górze (1220 m n.p.m.), czyli najwyższym szczycie Wisły. Wysokość wieży wynosi ponad 15 m. Można z niej podziwiać piękną górską panoramę: Tatry, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki na czele z Babią Górą, Małą Fatrę czy też szczyty Beskidu Małego. Do wieży dotrzemy z Wisły, Kamesznicy czy Lipowej.

Sokolarnia Anatum (Ustroń) W Ustroniu tuż przy górnej stacji kolejki na Czantorię, czyli na Polanie Stokłosica znajduje się Sokolarnia Anatum. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym zobaczyć można kilkadziesiąt ptaków drapieżnych m.in. sowy, puchacze czy sokoły wędrowne. Warto, zwłaszcza że ptaki z reguły odwzajemniają ciekawość turystów. Pracownicy Sokolorni bardzo opiekują się swoimi podopiecznymi. Traktują zwierzęta z wielką pasją, pomagając wrócić do zdrowia schorowanym ptakom.

Krzakoska Skała z „ławeczką miłości” (Wisła) To miejsce znajduje się w Beskidzie Śląskim, przy niebieskim szlaku prowadzącym z Wisły na szczyt Wielkiego Stożka. Krzakoska Skała (730 m n.p.m.) zwana jest także Skałą na Kobylej. Często i chętnie odwiedzają ją wspinacze, gdyż wyznaczono na niej kilkanaście ubezpieczonych dróg wspinaczkowych. Sławę przyniosła jej także „ławeczka miłości”, która pojawiła się tam w 2020 roku. Ze szczytu skały roztacza się piękny widok na Wisłę oraz Równicę i Czantorię.

Trójstyk (Beskid Śląski) To wyjątkowe miejsce, w którym łączą się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Można tutaj wybrać się na spacer czy też dojechać samochodem. Stoją tu trzy granitowe ostrosłupy symbolizujące granice po stronie z każdego z państw. Rozciąga się stąd ładny widok na Beskid Śląski oraz pobliskie hale.

Jaskinia Malinowska (Beskid Śląski) To jedna z największych atrakcji turystycznych regionu. Znajduje się niedaleko Malinowskiej Skały (1152 m n.p.m.), przez którą często przechodzą turyści, podróżując na Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Ta popularna „jama” jest dobrym pomysłem na wycieczkę. Jak do niej dotrzeć? Najlepiej wyruszyć czerwonym szlakiem biegnącym z Przełęczy Salmopolskiej na Malinowską Skałę. Otwór wejściowy jaskini znajduje się na wysokości 1080 m n.p.m. – jest to duża szczelina, która ma ok. 10 m głębokości. Wejście jest zabezpieczone metalowymi drabinami i klamrami, które zamontowali członkowie Klubu Alpinistycznego przy Grupie Beskidzkiej GOPR. Wewnątrz jaskini utrzymuje się temperatura ok. 6 stopni Celsjusza. W jaskini nie ma sztucznego oświetlenia, dlatego przed planowanym zwiedzaniem należy wyposażyć się w latarkę (najlepiej czołówkę).

Hala Rycerzowa (Beskid Żywiecki) To duża polana w Beskidzie Żywieckim, która znajduje się tuż pod szczytem Wielkiej Rycerzowej (1226 m n.p.m.). O każdej porze roku jest tu po prostu cudownie. To niezwykle klimatyczne miejsce, bardzo spokojne, położone daleko od miasta, niezagospodarowane. Znajduje się tu wyłącznie niewielka, ale bardzo urokliwa Bacówka. Widać masywy Pilska i Babiej Góry, Tatry oraz pasma Lipowskiej i Rysianki. Na Halę Rycerzową łatwo można dotrzeć z Soblówki szlakiem żółtym lub czarnym. Co ciekawe przez pobliski szczyt Wielką Rycerzową przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka.