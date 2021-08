14-latek w Bielsku-Białej dostał w twarz od nieznajomego. Gdy go rozpoznał, okazało się, że to poszukiwany listami gończymi bielszczanin

Na miejsce zostali skierowani mundurowi, którzy wylegitymowali wskazanego mężczyznę. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że ten 35-latek jest poszukiwany czterema listami gończymi, ponieważ ma do odbycia karę 4,5 roku pozbawienia wolności.

Jak informuje asp. szt. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji, we wtorek 10 sierpnia po południu dyżurny bielskiego komisariatu odebrał zgłoszenie od rodziny 14-latka, który w poniedziałek został napadnięty w rejonie popularnych bielskich bulwarów w Straconce. Z relacji rodziców wynikało, że sprawca tej napaści miał właśnie spacerować po osiedlu Złote Łany.

- Policjanci ustalili, że w poniedziałek w rejonie Bulwarów Straceńskich 35-latek podszedł do 14-latka i działając z tylko sobie znanych pobudek, po krótkiej rozmowie uderzył go w twarz. Wtedy uciekł, nim na miejsce dotarli policjanci. Ale kiedy we wtorek nastolatek będąc ze swoją rodziną w innej części miasta, rozpoznał napastnika, rodzice wezwali policję - relacjonuje asp. szt. Szybiak.