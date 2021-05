18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Dziś 101. rocznica urodzin papieża Polaka

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. 27 kwietnia 2014, 9 lat po śmierci został kanonizowany, razem z z papieżem Janem XXIII. Ogłoszenia świętymi dwóch papieży odbyło się w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI, co było wydarzeniem bez precedensu w dziejach kościoła. Kiedy 2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II, wierni, tłumnie zebrani na placu Świętego Piotra wołali „Santo subito – święty natychmiast”.

Karol Wojtyła był biskupem krakowskim, uczestnikiem przełomowego Soboru Watykańskiego II. Jego wybór 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową był wielkim zaskoczeniem dla świata. Oto po po 455 latach po raz pierwszy konklawe wybrało na papieża kandydata spoza Włoch. Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny Już rok później Jana Paweł II przybył z pierwszą pielgrzymką do Polski. W Warszawie, a podczas mszy na pl. Zwycięstwa padły pamiętne słowa : „Niech zstąpi Duch Twój i odnowie oblicze ziemi. Tej ziemi”. Rok później wybuchła Solidarność. Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski odbywała się w warunkach, które po zamachu na papieża w 1981 roku, już były i nadal są nie do pomyślenia podczas papieskich pielgrzymek. W 1979 r., w Częstochowie Jan Paweł II jechał otwartym kabrioletem. Przed kurią diecezjalną siadł na ławce i można było podejść do niego bardzo blisko.

- W 1979 roku mogłem niemal dotknąć papieża Jana Pawła II, a byłem przecież zwykłym księdzem, pracowałem w kurii - wspominał ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup senior archidiecezji częstochowskiej.

Aby zobaczyć Jana Pawła II w Częstochowie , ludzie w parkach podjasnogórskich wspinali się na drzewa. Łamały się gałęzie, ale nikomu nic się nie stało. Na Jasnej Górze dla Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowano apartament prymasa Polski. Jest to nieduże pomieszczenie, składające się z pokoju i łazienki. Znajduje się od strony wałów przylegających do placu przed jasnogórskim szczytem. Kiedy jednak dostojny gość był zmęczony, przygotowano mu celę nad rozmównicą wewnętrzną, gdzie nie dochodzi gwar z placu przed wałami. Tam odpoczywał także podczas następnych pielgrzymek na Jasną Górę.

Bowiem Jasna Góra jest miejscem, gdzie najczęściej, poza Watykanem i Castel Gandolfo, w XX i XXI wieku przebywali papieże. Jan Paweł był tu sześć razy, Benedykt XVI i Franciszek raz. Za każdym razem pozostawiał w sanktuarium dary, przekazywał wota. Na Jasną Górę trafiały też dary papieskie przekazywane z Watykanu.

Papieskie dary i wota W sanktuarium jest m.in. fotel papieski, używany przez Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski i na Jasną Górę w 1979 r., kielichy, dwa ornaty używane przez Ojca Świętego podczas jasnogórskich uroczystości (jeden z nich to ornat ze Światowego Dnia Młodzieży w 1991 r.), stuły, różańce, pierścienie, świece, obrazy, rzeźby i płaskorzeźby, pamiątkowe monety i medale, a także dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II: z błogosławieństwem z okazji 50. rocznicy powstania Apelu Jasnogórskiego (Rzym, 2003 r.) i z błogosławieństwem dla klasztoru oraz pielgrzymów w Roku Różańca Świętego (Rzym, 2002 r.). Jest biała sutanna, dwa papieskie krzyże-pektorały, Lekcjonarz mszalny, którego Ojciec Święty użył do błogosławieństwa wiernych zgromadzonych przed Szczytem jasnogórskim 17 czerwca 1999 r., a także monstrancja - wotum Ojca Świętego Jana Pawła II przekazane 10 listopada 2004 r. przez abpa Stanisława Dziwisza.

Niektóre z papieskich darów były wręczane na pamiątkę paulinom. Inne Ojciec Święty pozostawiał na ołtarzu Matki Bożej. Są też medale papieskie wydawane corocznie - w złocie, srebrze i brązie - z okazji kolejnych rocznic pontyfikatu. Mszalne kielichy oraz ornaty i stuła były używane przez Jana Pawła II w czasie mszy świętych odprawianych przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Stuła wcześniej była specjalnie przygotowanym i bogato ozdobionym darem dla Ojca Świętego od gospodarzy, paulinów jasnogórskich.

W 1983 r. Ojciec Święty ofiarował na Jasnej Górze także jako wotum znak swojej papieskiej posługi i władzy krzyż-pastorał.

Na Jasnej Górze jest papieskie bmw E34. To samochód z 1992 roku, na watykańskich numerach rejestracyjnych SCV 00906 , z przebiegiem 55 tysięcy kilometrów. Jest darem metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza dla jasnogórskiego sanktuarium. Samochód został wyposażony w napęd na cztery koła. Jest to bardzo rzadko spotykany model 525ix. Pojazd o o takim oznaczeniu był wyposażony w rzędowy, sześciocylindrowy silnik ZI o mocy 192 KM. BMW 525ix dostępne było zarówno ze skrzynią manualną, jak i automatyczną. Ta pierwsza opcja trafiła do papieskiej wersji. Na liście wyposażenia nie znajdziemy wielu dodatków. Papież kazał jednak wyposażyć swój samochód w dodatkowe oświetlenie na tylnej kanapie, aby mógł pracować podczas długich podróży. Papież używał je przez 10 lat, między innymi do wizytowania rzymskich parafii, które podlegały mu jako biskupowi Rzymu. Czarne bmw z 1992 roku jest jednym z pięciu papieskich aut, jakie po zakończeniu pontyfikatu Jana Pawła II trafiły do Krakowa. Watykan przekazał wówczas także lancię, chryslera, toyotę i drugie bmw, opancerzone.

Jest też inny pojazd, który trafił do częstochowskiego sanktuarium, dar papieski. To rower, włoskiej drużyny kolarskiej, podarowany papieżowi, który z jego woli w 1980 r. został przekazany przez pielgrzymkę włoskich kolarzy na Jasną Górę. Szczególnym darem, wotum, największą relikwią świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze jest przestrzelony pas sutanny Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał na sobie w czasie zamachu 13 maja 1981 roku. Jako wotum złożył pas 18 czerwca 1983 roku, podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny. Przez ponad dwadzieścia lat to wotum nie było eksponowane. Dopiero w 2004 roku papież zgodził się aby pas został publicznie pokazany i na stałe umieszczony w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Przestrzelony pas umieszczono w Kaplicy Cudownego Obrazu, po prawej stronie jasnogórskiej ikony. Po lewej jest Złota Róża, najwyższe odznaczenie papieskie, która została ofiarowana przez Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku.

Papież bardzo chciał w 1983 roku pojechać do Gdańska, ale władze PRL nie wyraziły na to zgody. Gdańsk przyjechał więc do Częstochowy, na Jasną Górę. I na błoniach jasnogórskich, w alei Sienkiewicza, powiewały setki transparentów Solidarności. Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze

Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego już wolnej Polsce odbyła się w 1991 roku. To była czwarta pielgrzymka, podzielona nieformalnie na dwie części. Nieformalnie, bo ta druga część – VI Światowe Dni Młodzieży, to było oficjalnie osobne wydarzenie na Jasnej Górze. Ta pielgrzymka zaskoczyła Polaków. Spodziewaliśmy się, że Jan Paweł będzie nas chwalił za pokonanie komunizmu, budowanie III RP. Tymczasem papieskie homilie, zbudowane na Dekalogu, nie były peanem na cześć wyzwolonego narodu. Papieskie słowa szokowały, bo mówił o obowiązkach chrześcijanina, obywatela, o ciężkiej pracy jaka czeka każdego z nas.

W sierpniu 1991 roku do Częstochowy na VI Światowe Dni Młodzieży przyjechało co najmniej 1,5 miliona młodych ludzi na spotkanie z Janem Pawłem II. Miasto liczyło wtedy 250 tys. mieszkańców. W Częstochowie podczas Światowych Dni Młodzieży policja nie miała ani jednego zgłoszenia kradzieży, pobicia, czy wypadku. Za to na Jasnej Górze przeżyliśmy chwile grozy. Na trybunie prasowej zamarliśmy, gdy nagle do papieża podbiegła Nigeryjka. Nie zdążyła zareagować ani ochrona watykańska ani polska. Na szczęście dziewczyna chciała tylko uściskać Ojca Świętego. 2 kwietnia 2005 roku żałośnie i długo biły wszystkie dzwony jasnogórskie. Rozdzwoniły się w niecałe pół godziny po zakończeniu modlitwy Apelu Jasnogórskiego przed Cudownym Obrazem. Wtedy, kiedy już zakończyła się transmisja wzruszającego Apelu, kiedy rzesze ludzi wracały z Jasnej Góry do domu. W Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, tłumnie wypełnionej wiernymi, którzy pozostali na nocnej modlitwie czuwania w intencji papieża, wiadomość o śmierci Jana Pawła II ogłosił abp Stanisław Nowak. Ukląkł najpierw na stopniach przed ołtarzem, pochylił się nisko i po chwili powstawszy, zwrócił się twarzą do wiernych i powiedział do mikrofonu tylko dwa słowa: Stało się! Rozległ się nagły zbiorowy płacz i po chwilach... zapadła całkowita, przejmująca cisza. Nie było żadnych śpiewów, głośnych szlochów, czy spazmatycznych lamentów - tylko przenikliwa cisza. Cisza, którą przez 25 minut wypełniał odgłos bijących dzwonów.

