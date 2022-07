200 mieszkaniowych okazji inwestycyjnych lub na własne potrzeby w 14 miastach Materiał informacyjny

107 tys. zł w Poznaniu, 104 tys. zł we Wrocławiu, 103 tys. zł w Tychach – to przykładowe wartości bonusów, jakie Grupa Murapol oferuje klientom w swojej najnowszej kampanii promocyjnej. Oferta specjalna obejmuje 200 mieszkań w 20 inwestycjach na terenie 14 miast w całej Polsce. Co można zyskać kupując lokal w promocji? Zapraszamy do lektury.