28 luty - Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich. Jakie to choroby i ile osób na nie cierpi? Dla niektórych nie ma nawet leków...

Choroby rzadkie - czym są i ile osób się z nimi zmaga?

Do chorób rzadkich wlicza się całe spektrum różnorodnych, przewlekłych chorób. Mają one najczęściej podłoże genetyczne, a ich przebieg jest ciężki. Występują one bardzo rzadko. No właśnie... Rzadko, czyli jak często? Choroba uznawana jest za rzadką, jeśli dotyka nie więcej niż 1 na 2 tys. osób. Natomiast choroby występujące z częstością 1 na 50 tys. lub mniejszą, to choroby ultrarzadkie. Według szacunków choroby rzadkie dotykają 6-8% populacji każdego kraju, tj. łącznie ok. 300 milionów osób. W Polsce dotyka ona od 2,3 – 3 mln osób.