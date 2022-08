299 okazji mieszkaniowych na pożegnanie lata w 14 miastach. Co można zyskać? Materiał partnera

Wszystko co dobre szybko się kończy – dotyczy to również sezonu wakacyjnego. By choć trochę osłodzić rzeczywistość i pożegnać lato z uśmiechem Grupa Murapol przygotowała specjalną kampanię promocyjną dla klientów kupujących mieszkanie na własne potrzeby, w której można zaoszczędzić nawet 154 tys. zł! Jeden z czołowych polskich deweloperów oferuje paczkę 299 lokali z atrakcyjnymi pakietami bonusów. Z kolei 27 sierpnia Grupa Murapol organizuje w swoich biurach sprzedaży Mieszkaniowy Dzień Otwarty.