300 gotowych do odbioru mieszkań z bonusami w 14 miastach Materiał informacyjny Grupy Murapol

Jeden z czołowych polskich deweloperów w ramach swojej najnowszej kampanii „300 gotowych do odbioru mieszkań z bonusami”, stawia przed klientami kolejną paczkę lokali z atrakcyjnymi pakietami korzyści, dzięki którym można zaoszczędzić nawet 108 tys. zł! Co ważne, pula obejmuje nieruchomości gotowe do odbioru zaraz po zakupie oraz, których budowa zostanie ukończona do końca 2022 roku.