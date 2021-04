35-latek umawiał się na seks z 14-latką w Katowicach. Został zatrzymany przez grupę społeczników z Child Guard Unit Poland

W Katowicach zatrzymano 35-letniego mężczyznę. Tomek, bo tak ma na imię mieszkaniec Tarnowskich Gór, został zatrzymany przez społeczników z grupy Child Guard Unit Poland. Mężczyzna umawiał się przez Internet na seks z 14-latką. Okazało się, że 35-latek w rzeczywistości pisał z 25-latką z grupy Child Guard Unit Poland. Mężczyzna stawił się na umówione miejsce spotkania w centrum Katowic. Tam został zatrzymany. Wezwano policję.

Mężczyzna z Tarnowskich Gór umawiał się na seks z 14-latką 35-letni Tomek z Tarnowskich Gór pisał przez Internet z 14-latką. Chciał, by niepełnoletnia Karolina umówiła się z nim na seks. Pisał dziewczynie co jej zrobi... Niewiele brakowało, by doszło do nieodwracalnego skrzywdzenia dziecka. Umówił się z nią na spotkanie. Dojść miało do niego w poniedziałek, 19 kwietnia w centrum Katowic. Tomek stawił się na miejscu spotkania. Miał przy sobie alkohol.

Wtedy okazało się, że po drugiej stronie czatu nie było, na szczęście, 14-letniej dziewczynki, a 25-latka z grupy Child Guard Unit Poland. To organizacja, której celem jest zwalczanie procederu pedofilii w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Działania grupy działania polegają na zapobieganiu, informowaniu i pomaganiu najmłodszym. W tym wypadku, doszło do obywatelskiego zatrzymania. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Członkowie grupy poszli na miejsce spotkania, gdzie na 14-letnią Karolinę, czekał 35-letni Tomasz z Tarnowskich Gór. To zdarzenie zostało nagrane. Kobieta odczytywała mężczyźnie wiadomości, jakie wysyłał do dziewczynki. 35-latek na nagraniu przyznał się też, że wysyłała dziewczynce filmiki erotyczne.

25-latka z grupy Child Guard Unit Poland pytała się mężczyzny dlaczego to zrobił, czemu chciał skrzywdzić dziecko. Mężczyzna z początku mówił, że umówił się na sernik i herbatkę. Widać, że z biegiem odczytywania wiadomości przez kobietę, 35-latek się zdenerwował i zawstydził swoją postawą. Później na pytanie, czy kiedyś ktoś go kiedyś skrzywdził, odpowiedział twierdząco. Mówił, że osoba z domu opieki, gdy miał 9 lat, wkładała mu ręce do majtek. Nie potrafił jednak opowiedzieć, dlaczego chciał krzywdzić inne dzieci, wiedząc samemu, jak to było. Mówił, że nie chciał krzywdzić dzieci, szukał pocieszenia.